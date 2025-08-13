Зверски убили и изнасиловали: тело похищенной королевы красоты обнаружили на Филиппинах

Тело пропавшей в июле королевы красоты и матери-одиночки Аквен Аррадасу обнаружили на Филиппинах. По предварительным данным, 35-летнюю изнасиловал и убил давний поклонник.

Аррадасу похитили 31 июля, когда она покупала продукты в городе Ормок. Трое мужчин схватили модель и насильно посадили в машину. Ее сестра обратилась в полицию только 4 августа, уточнив, что Аквен в день происшествия разговаривала с мужчиной, проживавшим в том же районе.

Спустя четыре дня тело Аррадасу обнаружили рыбаки. Девушка была без одежды со связанными руками и ногами и кляпом во рту. На шее у нее висел велосипедный замок. Насильники привязали к телу модели два мешка с камнями, пишет The Manila Times.

Правоохранители предполагают, что девушку лишил жизни давний поклонник, которому она отказала в отношениях.

Майор полиции Шенна Лайог пояснила, что власти рассматривают это преступление как спланированное и ведут активные поиски подозреваемых в разных частях страны.

Аквен Аррадаса была победительницей конкурса «Мисс Матаг-об». Завершив модельную карьеру, стала соцработником в Ормоке. Она также воспитывала в одиночку троих детей.

До этого в Брянске подросток изнасиловал, пытал, а потом убил беременную школьницу.