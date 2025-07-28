Подросток изнасиловал, пытал, а потом убил беременную школьницу

В Брянске задержан несовершеннолетний с криминальным прошлым, подозреваемый в жестоком убийстве 15-летней беременной девушки. Как сообщает mk.ru со ссылкой на Следственный комитет по Брянской области, преступление произошло в ночь на 22 июля.

По информации местных Telegram-каналов, подозреваемый и погибшая принадлежали к одной цыганской общине.

«Родственники девушки утверждают, что перед убийством она была изнасилована этим же парнем, но в полицию не обращалась», — отмечают источники.

После изнасилования школьница забеременела и сообщила об этом насильнику. По сообщению источника, он испугался, что об этом узнают, выманил девушку из дома и начал ее пытать.

По версии следствия, во время конфликта подозреваемый нанес девушке удар тяжелым предметом по голове. Неофициальные источники сообщают, что в качестве орудия преступления использовалась сковорода. Пострадавшая скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.

В настоящее время подростку предъявлено обвинение по статье 105 ч.1 УК РФ (убийство). Он находится под стражей. Расследование продолжается.

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