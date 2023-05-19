Зрители спасли девушку, которую избивал и угрожал убить волгоградский стример в прямом эфире

В Волгограде задержали треш-стримера, избивавшего 19-летнюю девушку в прямом эфире. Об издевательствах 31-летнего мужчины в полицию сообщили зрители его трансляции. Подробности узнал Телеграм-канал Baza.

По информации источника, житель Волгограда запустил стрим и стал издеваться над молодой россиянкой. Свидетели наблюдали за тем, как он сначала сломал ей челюсть, а затем начал угрожать ей убийством. Он приставлял к голове россиянки пистолет, когда она уже истекала кровью, и называл ее демоном.

Поведение мужчины заставило зрителей прямого эфира обратиться к сотрудникам правоохранительных органов. Они довольно быстро вычислили, откуда производилась трансляция, и выехали на задержание. На месте они обнаружили ту самую девушку из видео. Она была в плену у стримера.

Пострадавшую незамедлительно доставили в больницу, где ей была оказана необходимая помощь. Из серьезных повреждений у нее обнаружили только перелом челюсти. Волгоградца же увезли в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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