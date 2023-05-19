В Камчатском крае мать два года избивала и морила голодом дочь из-за плохих оценок

Жительница Камчатского края два года издевалась над собственной дочерью из-за плохих оценок. Женщина морила ее голодом, лишала сна и била. Об этом сообщает на своем портале прокуратура по региону.

По информации надзорного органа, преступления россиянка совершала в период с 2020 по 2022 годы. Каждый раз, когда девочка приносила домой неудовлетворительные отметки из школы, дома ее ждало наказание. Иногда это были избиения, а порой мать сажала дочь за рабочий стол и заставляла выполнять домашнее задание без сна и еды. Так продолжалось, пока все уроки не были сделаны.

Когда про истязания несовершеннолетней стало известно правоохранителям, женщину задержали. По факту ее преступлений возбуждено уголовное дело за причинение физических страданий в отношении ребенка, а также еще по нескольким статьям УК РФ.

Ранее стали известны подробности драки в Петербурге, произошедшей между мужчиной и одноклассницей его дочери. Подозреваемый выдвинул совсем другую версию событий.