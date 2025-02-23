«Зрители смотрели спектакль»: в Петербурге балерина получила травму на сцене

В Санкт-Петербурге солистка Михайловского театра Екатерина Ударенко получила травму на сцене во время первого акта балета «Спартак». Она получила сильный удар по голове.

Как сообщается в Telegram-канале Пятого канала, инцидент произошел 22 февраля. При этом балерина смогла продолжить выступление, поэтому зрители ничего не заметили.

Сейчас Екатерина находится в удовлетворительном состоянии. Она подтвердила каналу появившуюся информацию и прокомментировала произошедшее.

«Зрители смотрели спектакль, им все понравилось. Спектакль идет, и никто ничего не подозревает, что там у артиста на душе, на теле, у кого что болит. Они смотрят продукт — им все нравится. Это самое главное», — сказала Ударенко.

При этом она не стала подробно рассказывать о том, при каких обстоятельствах получила травму.

Ранее рабочего сцены Большого театра придавило декорацией в ходе подготовки к постановке оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Декорацию на оператора сцены случайно уронил его коллега — мастер сцены.