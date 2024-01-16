Декорация придавила оператора в Большом театре: он госпитализирован

Рабочего сцены Большого театра придавило декорацией в ходе подготовки к постановке оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». По информации Telegram-канала Mash, он попал в больницу.

Отмечается, что мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Предварительно стало известно, что декорацию на оператора сцены случайно уронил его коллега — мастер сцены. В настоящее время проводится внутреннее расследование, чтобы выяснить подробности произошедшего и разобраться в версии о непреднамеренном причинении вреда здоровью. Так как оба сотрудника могли нарушить технику безопасности, вопрос о ее соблюдении также рассматривается.

Дополнительно отмечается, что опера «Лоэнгрин» ставится в Большом театре в рамках сотрудничества с Нью-Йоркской Metropolitan Opera.

Ранее мы писали о том, что в Москве местный житель купил билеты в театр за полмиллиона рублей и был обманут. Пострадавший обнаружил объявление о продаже билетов на сайте и внес предоплату в размере 45 тысяч рублей. После этого москвич захотел приобрести еще несколько билетов, в результате чего сумма ущерба составила 555 тысяч рублей.