Опубликовано 07 марта 2025, 18:371 мин.
Зрители полетели с высоты трех метров: трибуна с 20 людьми обрушилась в цирке в Самарской области
В Самарской области пять человек пострадали в цирке при обрушении сидений.
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В Самарской области при обрушении сидений в цирке пострадали пять человек. Они полетели вниз с высоты 3 метров.
Об этом сообщил Telegram-канал 112.
По его информации, передвижной цирк приехал в Нефтегорск. На представление пришли 350 зрителей.
В какой-то момент одна из трибун рухнула. 20 человек упали вниз.
Из-за инцидента представление остановили. Травмы получили пять человек – трое из них дети.
Telegram-канал SHOT уточнил, что обвалились трибуны с 7 по 8 ряд. У пострадавших подозревают переломы и сотрясение.
Ранее сообщалось, что в Кисловодске воздушная гимнастка упала из-под купола цирка. Она выполняла трюк на кольцах и рухнула с высоты нескольких метров.