Зрители полетели с высоты трех метров: трибуна с 20 людьми обрушилась в цирке в Самарской области

В Самарской области при обрушении сидений в цирке пострадали пять человек. Они полетели вниз с высоты 3 метров.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его информации, передвижной цирк приехал в Нефтегорск. На представление пришли 350 зрителей.

В какой-то момент одна из трибун рухнула. 20 человек упали вниз.

Из-за инцидента представление остановили. Травмы получили пять человек – трое из них дети.

Telegram-канал SHOT уточнил, что обвалились трибуны с 7 по 8 ряд. У пострадавших подозревают переломы и сотрясение.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске воздушная гимнастка упала из-под купола цирка. Она выполняла трюк на кольцах и рухнула с высоты нескольких метров.