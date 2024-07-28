Рухнула с высоты нескольких метров: воздушная гимнастка упала из-под купола цирка в Кисловодске

Во время шоу Гии Эрадзе в Кисловодске воздушная гимнастка Диляра Бикмаева упала из-под купола цирка. По словам очевидцев, девушка рухнула на несколько метров вниз.

Девушка выполняла трюк на кольцах без страховки и рухнула с высоты нескольких метров. Она приземлилась на арену, где было небольшое количество воды для других номеров шоу «Бурлеск», пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пострадавшую увезли со сцены на носилках. Ее госпитализировали. Сейчас Диляра в порядке, ее осматривают врачи. Предварительно гимнастка чудом ничего не сломала.

Судя по данным из соцсетей, Диляре 35 лет, она родом из Казани. В последнее время она трудится в цирке заслуженного артиста России Гии Эрадзе.

Ранее в Ростове-на-Дону артист цирка Демидовых сорвался с каната и погиб. Умершим оказался 44-летний каскадер из Колумбии. Он ехал на велосипеде по канату без страховки, упал с высоты четырех метров и приземлился на голову.