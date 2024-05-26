Убийство, совершенное с особой жестокостью: парень 60 раз ударил ножом 17-летнюю девушку

Сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего жителя Самары, который подозревается в убийстве с особой жестокостью 17-летней девушки. Молодой человек изрезал жертву ножом, нанеся ей не менее 60 ударов, передает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 24 на 25 мая по месту жительства брата подозреваемого. Парень по какой-то причине набросился на несовершеннолетнюю и стал бить ее ножом. В результате нападения изрезанная девушка погибла на месте.

Молодой человек был оперативно задержан стражами порядка. На допросе он сознался в убийстве, а также заявил, что находился в состоянии аффекта. Для установления всех деталей случившегося был назначен ряд экспертиз.

Ранее в Москве суд арестовал 16-летнего сына адвоката, который зарезал домработницу. Мальчик нанес женщине 23 удара ножом.