До 5 лет лишения свободы: в Госдуме потребовали разобраться с кражей кенгуру из зоопарков России

Уже в двух регионах России произошли кражи кенгуру из зоопарков. Тех, кто совершил преступления, разыскивают сотрудники правоохранительных органов. За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Похищения животных произошли в Калужской и Ярославской областях. На случившееся отреагировали в Государственной Думе РФ, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канала SHOT. Депутат Бурматов объяснил, что, помимо статьи за кражу, злоумышленникам могут вменить жестокое обращение с животными.

«Для зоопарка похищенное животное — имущество. Если с этим животным по ходу дела что-то случится, например в результате неправильного содержания кенгуру погибнет, то там добавится вторая статья. Помимо хищения, там будет ещё жестокое обращение с животными. Тогда это до 5 лет лишения свободы», — заявил народный избранник в беседе с журналистами.

Из ярославского зоопарка загадочным образом пропал кенгуренок по имени Крош. Он, по словам работников, еще не может существовать отдельно от матери.