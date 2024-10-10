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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 10 октября 2024, 13:01
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Знобило и тошнило: мозоль на ноге спровоцировала у 15-летней школьницы редкую болезнь

В Мытищах медики спасли школьницу с рожей на ноге, появившейся из-за мозоли.
Знобило и тошнило: мозоль на ноге спровоцировала у 15-летней школьницы редкую болезнь

© Freepik

В подмосковных Мытищах госпитализировали 15-летнюю школьницу с редким заболеванием под названием рожа. Девочка натерла мозоль новыми кроссовками, после чего ее нога сильно покраснела и распухла.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, родители подростка забеспокоились на четвертый день, когда у школьницы поднялась температура, ее знобило и тошнило.

После осмотра в местной больнице медики диагностировали у девочки рожу — острое инфекционное и нередко рецидивирующее инфекционное заболевание.

Как пояснили врачи, спровоцировала начало болезни мозоль, в которую попала инфекция. Рожа опасна тем, что может привести к нарушению циркуляции лимфы и тканевой жидкости в организме.

По словам врачей, такой случай — редкий для подростков, чаще встречается у пожилых людей. После проведения дезинтоксикационной и антибактериальной терапии школьницу выписали домой. Ее состояние улучшилось.

Ранее в Саратове у 4-летней девочки начался сепсис из-за кариеса на зубе. Врачи областной больницы спасли девочку с абсцессом щеки. Отмечается, что пациентку экстренно прооперировали, ситуация могла угрожать жизни ребенка.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
мозоль
больница
хирургия
болезнь
инфекция