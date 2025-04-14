Знали, что в концлагере кормили овсом, размоченным в луже: мошенники поиздевались над дочерью узника Освенцима

В Москве мошенники украли 1,6 млн рублей у ветерана ВОВ и дочери узника Освенцима Надежды Данковой. Перед этим они поиздевались над пожилой женщиной – аферисты знали, что в лагере кормили овсом, замоченным в луже, и потому придумали кодовое слово «овсянка» при передаче денег курьеру.

Об этом узнало ИА Регнум.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что мошенники позвонили Данковой в конце марта. Назвав себя сотрудниками военной прокуратуры, злоумышленники рассказали, будто на нее хотят оформить кредит. Женщину убедили положить все сбережения на безопасный счет. Ей сообщили, что средства необходимо передать курьеру, придумали кодовое слово «овсянка». По словам источника, аферисты не могли не знать об отце Надежды – информация о нем есть в открытых источниках.

«Мошенники вероятно знали, что отец пенсионерки был узником концлагеря, где кормили овсом, размоченным в луже, потому что преступники тщательно готовятся к разводке… Наверно, хотели ещё сильнее поиздеваться над пожилой женщиной», — считает он.

Накопленные за всю жизнь 1,6 млн Данкова передала курьеру. Только спустя несколько недель она разоблачила обман и обратилась в полицию. Курьера ищут – он был азиатской внешности, худощавый, ростом около 170 см.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с кражей «кружков» в Telegram.