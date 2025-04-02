Похищают кружки из Telegram: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники придумали новую схему для выманивания денег у россиян. Они используют для этого ворованные кружки из мессенджера Telegram.

Об очередной преступной уловке рассказала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она предупредила подписчиков об обмане и призвала их быть бдительнее.

Аферисты крадут короткие видео, которые записывают пользователи в мессенджере, а затем редактируют их с помощью искусственного интеллекта. Затем они отправляют эти отредактированные кружочки близким жертвы. В ролике мошенники просят деньги в долг, перейти по ссылке или совершить другие действия. От новой схемы, по словам Мизулиной, уже пострадали многие россияне.

Ранее сообщалось, что мошенники начали пугать жертв маньяками. Они обещать помощь и защиту тем, кто заплатит им.