Знал весь класс: выяснились подробности романа учительницы с 11-летним школьником

Стали известны некоторые подробности истории в школе поселка Токсово Ленинградской области, где учительница совратила 11-летнего школьника. Выяснилось, что об аморальном романе знал весь класс.

Как рассказала бывшая ученица класса, 25-летняя учительница сразу заприметила жертву. Их взрослое общение длилось три месяца и вскрылось, когда мама мальчика нашла в телефоне ребенка голые фото и откровенную переписку.

Известно, что педагог оставалась с учеником наедине, учила целоваться.

Бывшая ученица класса заявила, что об их взаимоотношениях все знали, парень хвастался об этом друзьям.

Педагог пришла в школу в сентябре. По словам девочки, она «добрая и веселая», всем очень нравилась. Но среди всех женщина выделила 11-летнего школьника.

«Она с ним много говорила, смеялась», - поделилась юная собеседница с сайтом mk.ru и добавила, что мальчик всем рассказал о встречах с учительницей. Некоторые ему завидовали.

По словам родителей, у учителя есть муж, но ему ничего не было известно о действиях супруги. До прихода в школу женщина работала воспитателем в саду.

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