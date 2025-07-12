Знакомый атаковавшего школьниц с молотком подростка раскрыл правду о его семье

Напавший на двух школьниц с молотком в Домодедово подросток рос в благополучной семье. Об этом рассказал знакомый его родителей.

Источник mk.ru пояснил, что мальчик рос развитым, им активно занимались мать и отец. Парень увлекался плаванием в стиле баттерфляй, регулярно побеждал на соревнованиях и получил разряд. Никто не мог подумать, что подросток совершит подобное.

Со слов знакомого семьи, отец парня, ученый-физик, открыл свой бизнес по производству ювелирных изделий. Они с женой занимались развитием бренда.

«Очень красивые украшения из жемчуга делают», — пояснил мужчина.

В пресс-службе ГСУ СКР по Московской области добавили, что 16-летнему подростку назначили психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Напомним, подросток напал на девочек 13 и 16 лет в лесу около СНТ и попытался пробить им головы. Одна из жертв смогла убежать от неадеквата и рассказать обо всем родителям. Другую девочку позже госпитализировали с травмами. Перепуганные местные жители решили, что в их садоводстве появился маньяк.