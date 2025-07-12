«Лежала вся в крови»: неизвестный напал на двух девочек-подростков в Подмосковье

Неизвестный напал на двух девочек-подростков в садоводстве неподалеку от аэропорта Домодедово. Местные жители предполагают, что это был маньяк.

Один из жителей СНТ рассказал Kp.ru, что работал на участке, когда услышал, как соседка зовет 13-летнюю внучку очень беспокойным голосом. В руке она держала тапочек ребенка, который подобрала по дороге. Мужчина поехал с ней искать пропавшую.

Спустя время они наткнулись на 12-летнего друга школьницы. Подросток выглядел напуганным и отвел бабушку с соседом в лесополосу неподалеку от въезда в поселок.

«Там и нашли внучку женщины. Лежала вся в крови. Вызвали скорую, пока ждали, оказали первую помощь», — пояснил сосед.

Позже обнаружили еще одну жертву, которую нападавший ударил по голове, набросившись со спины. Ей удалось убежать и спрятаться в СНТ. На ее подругу злоумышленник накинулся уже с ножом, но бросил жертву из-за проезжающих мимо лесополосы машины. Дети говорят, что мужчина использовал какой-то удушающий газ, на нем была маска.

В итоге нападавшего удалось задержать по горячим следам 12 июля. Раненых девочек отвезли в больницу. Подросток, получившая ножевое ранение, находится в реанимации.

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