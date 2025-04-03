Змея сбежала от россиянина на парковке

На северо-западе Москвы змея сбежала из машины хозяина. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, жителей одного из ЖК на улице Берзарина призвали быть бдительнее из-за сбежавшего питона. Хозяин рептилии рассказал, что она ускользнула из автомобиля в зоне паркинга.

Сотрудники жилого комплекса оперативно провели осмотр территории дома и проинформировали жителей, что трогать рептилию нельзя. Уточняется, что змея не ядовитая и не опасна. При этом к поискам питона в настоящий момент присоединились правоохранители.

Ранее мы писали, что в Москве женщина во время завтрака почувствовала, как ее ногу щекочет внезапно появившаяся змея.

Также сообщалось, что в Москве пенсионерка поймала змею, которая заползла к ней в туалет.