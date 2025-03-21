Почувствовала, как ее ногу щекочет что-то холодное: завтрак москвички неожиданно прервала змея

В Москве местной жительнице потребовалась срочная помощь спасателей. Женщина обнаружила во время завтрака змею, которая непонятно откуда появилась в ее квартире.

По данным Telegram-канала Baza, москвичка в какой-то момент почувствовала, что кто-то щекочет ее ногу. Незваной гостьей оказалась змея. На крик хозяйки прибежали коты: они отпугнули рептилию, а женщина накрыла ее контейнером.

Вскоре на место прибыли спасатели. Они определили, что в квартиру пробрался маисовый полоз. Эта змея неядовита. До выяснения обстоятельств случившегося специалисты забрали ее с собой. Вероятно, рептилия могла сбежать от любителей экзотики, проживающих где-нибудь по соседству.

Ранее похожая ситуация произошла в квартире пожилой москвички. К ней в туалет заползла змея. Она самостоятельно поймала ее в ведром, а после позвонила родственникам.