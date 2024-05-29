Злоупотребляла алкоголем: женщина скончалась спустя пару дней после смерти сына-девятиклассника

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти жительницы Челябинской области и ее несовершеннолетнего сына. Женщина скончалась спустя пару дней после ухода из жизни подростка, передает Ura.ru.

Семья проживала в поселке Каштак. В один из дней по невыясненной пока причине умер ученик девятого класса. Спустя пару дней умерла мать мальчика. По данным СМИ, женщина злоупотребляла алкоголем.

Правоохранители и медики, осмотревшие тела сына с матерью, не нашли на них следов криминальной смерти. Для установления точной причины трупы были направлены в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

У женщина остался ребенок, который учится в 7 классе. Сейчас он находится вместе с бабушкой.

Ранее сообщалось, что в Костроме расследуют обстоятельства смерти шестилетней девочки. Ее труп нашли в жилом доме.