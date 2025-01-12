Злоумышленников ищут: в Ростове-на-Дону подожгли машину помощника командующего войсками ЮВО

Неизвестные уничтожили автомобиль машину помощника командующего войсками Южного военного округа, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Причастных к поджогу разыскивает полиция.

Автомобиль военного стоял на Таганрогской улице. Синий Peugeot 206 загорелся накануне, 11 января, ночью. Рядом с машиной никого не было, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

Из-за чего произошел пожар — точно не известно. По предварительной версии, автомобиль подожгли неизвестные. Машина, как выяснили журналисты, принадлежит помощнику командующего войсками ЮВО по физической подготовке.

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