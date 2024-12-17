Для осуществления теракта, в результате которого погиб начальник войск радио-, химической и биозащиты (РХБЗ) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, использовалась взрывчатка мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

Теракт произошел утром 17 декабря в подъезде дома на Рязанском проспекте. В результате взрыва погибли генерал Кириллов и его помощник. Правоохранители изъяли все записи с камер видеонаблюдения во дворе и начали расследование.

По предварительным данным СК, взрывчатка была заложена в припаркованный возле дома самокат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что генерал Кириллов много лет системно и с фактами разоблачал преступления западных спецслужб, включая провокации с химическим оружием в Сирии и Солсбери, а также разработку секретных биолабораторий на Украине.

В Госдуме теракт назвали очередной демоснтрацией «бандитского оскала» киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии задержали четверых сообщников боевиков из «Крокуса».