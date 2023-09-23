Злоумышленник пробрался в квартиру ради секса и денег

В центре Москвы произошел неприятный инцидент. Мужчина проник в квартиру, изнасиловал женщину, а после ограбил.

Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленник ворвался в квартиру через открытое окно. Квартира находится на первом этаже, поэтому мужчине ничего не составило труда. Это случилось в 6 утра.

Женщина спала в своей кровати, после чего была разбужена мужчиной. Он совершил действия насильственного характера, а после содеянного решился и на ограбление. Он похитил мобильный телефон Apple стоимостью 70 тысяч рублей и браслет Dior стоимостью 120 тысяч рублей.

Отмечается, что сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им был уроженцем Мордовии. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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