Раскрыта причина смерти беременной свердловчанки

Стало известно, почему умерла 36-летняя жительница Ирбита. Девушка была на шестом месяце беременности.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции рассматривают смерть женщины по причине криминального характера. Однако, оказалось, что предполагаемой причиной является инсульт.

«Приезжали судмедэксперты из Екатеринбурга. Предварительно – инсульт», — объяснил инсайдер в беседе с журналистами kp.ru.

Напомним, что свердловчанку обнаружили в квартире. У нее остался супруг с двумя несовершеннолетними детьми.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае работодатель похитил сотрудника за прогул на работе. Вместе с братом и приятелем он удерживал мужчину до тех пор, пока сотрудники полиции не вмешались, раскрыв преступление.