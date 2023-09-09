Злая собака захватила автобус и выгнала водителя с пассажирами на улицу

Общественный транспорт встал на хуторе Старая Станица в Ростовской области из-за агрессивной собаки. Животное забежало в автобус и выгнало из него пассажиров с водителем. Решить ситуацию удалось только спустя два часа, передает Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский».

Злая собака натуральным образом захватила общественный транспорт и осталась в нем сидеть. Она обосновалась в районе водительского места. Никто из пассажиров не решался подойти к озлобленному животному — оно периодически лаяло, скалив зубы. Однако одна попытка была все же испробована, но не увенчалась успехом. Агрессивного захватчика не получилось вытащить из кабины за ошейник. Животное и дальше бы никого не подпускало к автобусу, если бы не местный спасатель, который пришел на выручку водителю и пассажирам.

Мужчина оделся в защитный костюм, взял палку с веревкой и отправился освобождать общественный транспорт. В итоге собаку удалось поймать. На время поисков хозяина ее пометили в клетку.

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