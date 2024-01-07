Девятиклассник избил взрослого мужчину в новогоднюю ночь и скрылся

В Северной столице школьник напал на 31-летнего мужчину в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Истекающего кровью мужчину нашли утром 1 января в паре домов от места жительства. Петербуржца сразу госпитализировали. Врачи обнаружили у него серьезные травмы.

Выяснилось, что мужчину избил девятиклассник из Мурманской области. Подростка удалось поймать 6 января, после чего его поместили в изолятор.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На данный момент специалисты заняты выяснением всех подробностей произошедшего.

Ранее мы писали, что в Архангельской области полуторагодовалый малыш подавился грецким орехом и перестал дышать. Ребенку вызвали бригаду скорой помощи, однако врачи не смогли спасти ему жизнь: мальчик скончался по пути в больницу.