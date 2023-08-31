Жуткая история Грачевой повторилась: в Перми ревнивый муж побрил наголо жену и отрубил ей кисть

Жуткая история домашнего насилия потрясла Пермь и ее окрестности. Ревнивый супруг, избивавший и оскорблявший супругу, обрил женщину налысо, после чего отрубил ей кисть. При этом изверг уже обещал своей жертве, что поступит с ней так же, как поступил с москвичкой Маргаритой Грачевой ее бывший муж, передает kp.ru.

Пострадавшая жительница Перми рассказала журналистам о пережитом несчастье. По ее словам, супруг все свое детство воспитывался в детском доме. После достижения совершеннолетия ему досталась квартира от государства. Там и начала проживать молодая семья. Мужчина официально не работал, вел маргинальный образ жизни и позволял себе поднимать руку на домочадцев.

В один из дней разгневанный пермяк в очередной раз избил свою супругу, приковал к батарее и заставил признаться на видео, что та занимается проституцией. После этого он отрубил жертве кисть. В это время в квартире находился маленький сын пары.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. Ее мужа-тирана задержали сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сайт «Страсти» обратился к юристу с просьбой разобрать самое длительное в России дело о домашнем насилии. Его рассматривают уже на протяжении четырех лет.