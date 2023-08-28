Самое длительное в России: юрист разобрала дело жертвы домашнего насилия Светланы Грачевой

Случай Светланы Грачевой стал первым в новейшей истории России — дело по факту домашнего насилия в отношении женщины рассматривается вот уже как четыре года и дошло до Второго кассационного суда. При этом правоохранители 11 раз отказывали ей в начале расследования одного единственного эпизода, когда муж поднял руку на Светлану и та получила серьезные травмы. В итоге потерпевшей все же удалось добиться начала уголовного производства: супруга даже признали виновным, но потом приговор отменили из-за решения судьи, которое в кассации уже признали спорным. Теперь Грачева вновь добивается признания решения первой инстанции законным. Сложный и запутанный путь жертвы домашнего насилия сайт «Страсти» решил разобрать с юристом Анастасией Подгрудковой.

Два года россиянка, которая из-за действий мужа вынуждена жить с металлоконструкцией в руке и диабетом, пыталась доказать следователям, что пострадала в результате бытового насилия в 2019 году. Ее по какой-то причине отправляли на психиатрическое освидетельствование, вместо обычного, медицинского, на предмет травм. Только спустя семь месяцев была сделана первая экспертиза, через десять — вторая. Грачеву продолжали гонять по инстанциям до тех пор, пока в ситуацию не вмешался прокурор. Под его личным контролем дело возбудили за неделю до конца истечения срока. С чем могли быть связаны проволочки, мы спросили у юриста.