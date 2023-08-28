Самое длительное в России: юрист разобрала дело жертвы домашнего насилия Светланы Грачевой
Юрист рассказала, что станет финалом в деле избитой мужем Светланы Грачевой.
© freepik
Случай Светланы Грачевой стал первым в новейшей истории России — дело по факту домашнего насилия в отношении женщины рассматривается вот уже как четыре года и дошло до Второго кассационного суда. При этом правоохранители 11 раз отказывали ей в начале расследования одного единственного эпизода, когда муж поднял руку на Светлану и та получила серьезные травмы. В итоге потерпевшей все же удалось добиться начала уголовного производства: супруга даже признали виновным, но потом приговор отменили из-за решения судьи, которое в кассации уже признали спорным. Теперь Грачева вновь добивается признания решения первой инстанции законным. Сложный и запутанный путь жертвы домашнего насилия сайт «Страсти» решил разобрать с юристом Анастасией Подгрудковой.
Два года россиянка, которая из-за действий мужа вынуждена жить с металлоконструкцией в руке и диабетом, пыталась доказать следователям, что пострадала в результате бытового насилия в 2019 году. Ее по какой-то причине отправляли на психиатрическое освидетельствование, вместо обычного, медицинского, на предмет травм. Только спустя семь месяцев была сделана первая экспертиза, через десять — вторая. Грачеву продолжали гонять по инстанциям до тех пор, пока в ситуацию не вмешался прокурор. Под его личным контролем дело возбудили за неделю до конца истечения срока. С чем могли быть связаны проволочки, мы спросили у юриста.
Лицо пишет заявление, в котором излагает факты с приложением имеющихся у него доказательств, а уже следователи разбираются, состав какого преступления имеет место в настоящем случае. В качестве примера отсутствия события преступления можно привести случай, при котором относительно существования тех или иных событий существуют неразрешимые сомнения. А так как в уголовном праве у нас присутствует презумпция невиновности, то любые сомнения толкуются в пользу обвиняемого лица.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Стражей порядка, которые тянули с возбуждением дела и потеряли медицинскую карточку женщины, привлекли к ответственности. Расследование началось спустя два года после обращения в правоохранительные органы. Мы решили узнать, можно ли было как-то ускорить этот процесс?
Светлана Грачева своими действиями по обжалованию бездействия должностных лиц, отказов в возбуждении уголовного дела как раз ускорила процесс, так как пассивное поведение привело бы к тому, что ей был бы пропущен срок давности привлечения к ответственности, что, как было указано ранее, является самостоятельным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела. Именно жалобы на действия должностных лиц и обжалование постановлений и иных документов способствуют ускорению процедуры.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
В феврале 2023 года мужу Светланы вынесли приговор: его признали виновным в избиении супруги и приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Но так как все сроки давности уже прошли, мужчина все равно бы избежал реального наказания. Свою вину он не признал и подал апелляцию, чтобы добиться оправдания и вернуть репутацию. Этот вопрос для обвиняемого был очень важен, потому что он является руководителем среднего звена крупной нефтяной компании.
В июне приговор был отменен и дело направили на рассмотрение в первую инстанцию. Тогда Грачева обратилась во Второй кассационный суд, который постановил признать незаконным решение апелляции и отправить его обратно. В связи с этим мы поинтересовались у юриста, что ждет Светлану дальше, не столкнется ли она с подобной ситуацией?
Одним из оснований для отмены судебного акта является допущение судом нижестоящей инстанции существенных нарушений закона, которые повлияли на исход дела, что и имело место в настоящем деле, на что было указано судом кассационной инстанции. Согласно закону, судья, вынесший судебный акт, который был впоследствии отменен судом кассационной инстанции, и дело было направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, не может принимать участие при новом рассмотрении этого же дела. Таким образом, после возвращения дела в апелляционную инстанцию дело будет рассмотрено другим судьей. Это обеспечит лучшую защиту прав Грачевой и беспристрастность суда.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Если суд вновь встанет на сторону Грачевой, то ей удастся завершить начатое еще четыре года назад. Но это может и не быть финальной точкой, по словам Подгрудковой. Потерпевшая, при желании, способна добиться не только привлечения супруга к уголовной ответственности, но потребовать от него компенсацию.
Необходимо помнить, что закон дает право обратиться с гражданским иском в рамках уголовного дела. Таким образом, финальная точка в деле может выражаться не только в привлечении к уголовной ответственности в виде, например, лишения свободы на определенный срок, но и в виде компенсации имущественного вреда. Как показывает практика, не всегда суды нижестоящих инстанций выносят законные судебные акты, в связи с чем, если Вам отказано в защите своего права или не в полном объеме удовлетворены ваши требования, то стоит рассмотреть возможность обжалования такого акта. Именно подобная настойчивость дала положительный результат в деле Грачевой, в связи с чем финальной точкой станет получение на руки вступившего в законную силу судебного акта.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Случай Грачевой не единственный в России, однако далеко не все они получают огласку. Без шумихи при существующем порядке вещей трудно отстоять свои права. Закона, защищающего конкретно жертв домашнего насилия, нет. На все это, по мнению юриста, накладывается сформированный поколениями менталитет, который в какой-то степени уничтожает механизм защиты прав. Поэтому проблема домашнего насилия в нашей стране возникает не только из-за недоработанности законодательной базы, но и по причине определенного образа мыслей.
Большой процент случаев домашнего насилия не получает огласки. Случаи с Грачевой Светланой и ее однофамилицей являются не чем иным как исключением, при котором тот или иной случай жестокого обращения с женщиной привел к получению ими вреда здоровью. Это соединилось с желанием отстоять свои интересы и стать примером для других женщин. На настоящий момент уголовный кодекс содержит помимо статьи, содержащей положения об ответственности за причинение легкого, тяжкого и вреда здоровью средней тяжести также статью, предусматривающую ответственность за побои. К сожалению, недостаточная подкрепленность доказательствами приводит к тому, что девушкам отказывают в возбуждении уголовного дела, а о случаях рукоприкладства, которые не привели к вреду здоровью, женщины не привыкли писать в полицию. В данном случае я полагаю, что формулировка «бьет значит любит» слишком хорошо укрепилась в умах наших женщин, а сформированный поколениями менталитет нивелирует все механизмы защиты своих прав.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting