Журналисты узнали, что обсуждал экипаж самолета, севшего на пшеничном поле. Один из пассажиров поделился информацией с 12 Каналом «Новости Омска».

По обнародованной записи слышно, как бортпроводники готовили испуганных пассажиров к посадке. Рыдания детей, крики и паника — вот, что происходило на борту судна. В тяжелой обстановке стюардесса обратилась к пассажирам и провела им инструктаж.

В первую очередь, девушка предупредила о необходимости закрыть голову руками и отодвинуть спинку впереди стоящих кресел. «Расстегните воротники, снимите галстуки и обувь на высоком каблуке. Наденьте верхнюю одежду. Вещи оставьте на борту! Держите колени вместе, ступни врозь!» — высказалась сотрудница авиакомпании.

Напомним, что при экстренной посадке никто не пострадал. Всего на рейс было зарегистрировано 159 человек, из них 23 ребенка.

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