Мужчина побоялся лететь на самолете и закричал о наличии бомбы

В петербургском аэропорту Пулково произошел неприятный инцидент, связанный с аэрофобией одного пассажира. 59-летний мужчина заявил, что у него с собой бомба, чтобы посадить самолет.

Как пишет Telegram-канал Shot, мужчина должен был отправиться во Владивосток по работе, но он испытывал сильный страх перед длительным перелетом. Попытка успокоиться путем употребления алкоголя не увенчалась успехом.

После посадки на борт самолета пассажир задумался о том, как задержать рейс и справиться с панической атакой. Однако, выбранный им способ оказался крайне странным — он закричал, что у него есть бомба и угрожал ее взрывом.

В результате, самолет остановлен, а полиция и собаки-кинологи произвели повторный досмотр всех 230 пассажиров, 6 членов экипажа и 150 мест багажа. Никаких взрывчатых веществ не было обнаружено.

Отмечается, что самолет отправился в путь, мужчину доставили в полицейский участок, а потом в вытрезвитель. Вскоре его судьбу решит суд — ему грозит штраф в размере тысячи рублей или арест на 15 суток.

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