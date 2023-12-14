Журналист захотел привлечь внимание Путина на прямой линии необычной фразой на плакате

Один из журналистов пришел на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, взяв с собой табличку с надписью «Хочу жениться». Таким образом, он собирается привлечь внимание главы государства.

В московском Гостином дворе проходит ежегодная пресс-конференция, на которой Владимир Владимирович подводит итоги 2023 года. Президент отвечает на вопросы граждан РФ, а также российских и иностранных журналистов. Telegram-канал «РЕН ТВ» обратил внимание на журналиста, у которого на табличке была необычная фраза. Традиционно, на табличках пишут регион и краткое описание вопроса. Но молодой человек показал надпись «Хочу жениться».

«Таким экстравагантным способом некоторые пытаются привлечь к себе внимание президента», – отмечает источник.

Как сообщает информационное агентство «Пенза - Пресс», загадочным мужчиной оказался пензенский журналист Демид Густов. Он рассказал, что его вопросы касаются поддержки молодых семей, проведения Года семьи.

«Поэтому плакат «Хочу жениться», на мой взгляд, вполне логичен и обоснован», – высказался журналист.

Ранее мы писали о том, как телеведущий Дибров отчитал журналистов за бестактные вопросы.