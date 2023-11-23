«Cтыдитесь!»: Дибров вышел из себя из-за «бестактных» вопросов журналистов

Накануне Дмитрий Дибров вышел в свет с женой Полиной и тремя сыновьями. На вечере телеведущий разозлился из-за вопросов журналистов.

На мероприятии Дибров хорошо выглядел. Он одел брючный костюм, белоснежную сорочку, на груди у телеведущего красовался массивный крест, который ему подарила супруга.

Со времен ухода из программы «Кто хочет стать миллионером» Дмитрий Дибров отрастил волосы и набрал несколько лишних килограммов. Этим обстоятельством, судя по всему, телеведущий и сам не очень доволен.

Журналисты спросили у телеведущего, с чем связаны такие изменения. Дибров, услышав вопрос о лишнем весе, внезапно вышел из себя.

«А вы, месье, худенький все еще? — иронизировал Дибров. — Кто Вас учил такие вопросы задавать уважаемым людям? Ваш папа или ваша мама? Так что — стыдитесь!», — цитирует телеведущего mk.ru.

Дибров также поделился планами на Новый год. Он планирует с семьей поехать на Кавказ кататься на лыжах. Дети, по его словам, очень полюбили лыжи.

«А мне в Италии не нравится кататься: лучше дома! Мне Северный Кавказ больше по душе, потому что я там неподалеку родился. Я — казак, они - горцы. Мы с ними говорим на одном языке!», — заключил он.

Ранее Дибров признался, что с женой и перед камерами говорит разными голосами.