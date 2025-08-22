Журналист выживал 6 дней в дикой природе Норвегии, питаясь травой и мочой. Об этом сообщает Washington Post.

Американский журналист Алек Лун отправился в поход к леднику в национальном парке Фолгефонна. В первый день у него отклеилась подошва, однако он продолжил путь. Спустя время мужчина оступился, ударился головой о камень и потерял сознание. Пострадавший очнулся на следующее утро с травмой ноги.

Журналист потерял телефон, большую часть еды, но у него оставались спальный мешок, дождевик и небольшой перекус. Через два дня из-за нехватки воды потерпевший стал испытывать жажду и был вынужден пить мочу, чтобы остаться в живых.

Жена Алека не сразу заявила о его пропаже. На поиски отправилась бригада, но спасательная операция осложнялась из-за непогоды. После того, как мужчину обнаружили, его доставили в больницу. У пациента выявили перелом ноги и обморожение.

