Сломавшую ногу россиянку неделю не могут спустить с пика Победы в Киргизии

Российская альпинистка застряла на пике Победы в Киргизии. Уже неделю она ждет помощи на высоте 7 тысяч метров.

Как пишет Telegram-канал Mash, 47-летняя Наталья во время спуска 12 августа неудачно упала и сломала ногу. Напарник оказал ей первую помощь и ушел в штурмовой лагерь. Через сутки женщину попытались спасти два иностранца, но не смогли из-за плохой погоды. В итоге мужчины оставили пострадавшую в палатке, укутав ее в теплый спальный мешок.

Не смогли вызволить Наталью и профессиональные спасатели. Они прилетели на вертолете, но попали в турбулентность и совершили жесткую посадку.

В настоящее время на пике Победы плохая погода – идет сильный снегопад. При этом пострадавшая россиянка все это время находится без еды, а ее палатка порвалась от сильного ветра.

Спасатели исследовали место ее расположения с помощью дрона и убедились, что женщина жива, поэтому во вторник, 19 августа, планируется очередная попытка ее спуска с горы.

Ранее в Бишкеке умер 66-летний петербургский альпинист Николай Тотмянин после того, как покорил пик Победы. У него остановилось сердце.