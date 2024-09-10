Журналист Медведев назвал цель массированной атаки БПЛА ВСУ на регионы России

Журналист Андрей Медведев высказался об атаке БПЛА ВСУ на регионы России. Он отметил, что ударные беспилотники могут разрабатывать в странах НАТО, и нужны они для паники. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

Медведев заявил, что противник будет и дальше продолжать атаковывать города РФ дронами. По его словам, их цель даже не поражение целей, а распространение паники среди населения.

«При этом подобные налеты не повлияют на общий результат и перелом в пользу Украины/ВСУ не создадут никакой», - заявил журналист.

Как считает Андрей Медведев, производить ударные БПЛА могут в странах НАТО, а комплект для досборки привозят на Украину. На данный момент отследить, где именно их делают, невозможно. Поэтому, по словам журналиста, единственным вариантом остается выключение энергосистемы на украинской территории.

Также Медведев заявил, что ни одна страна не смогла бы отразить атаку так «четко и результативно».

«Офицеры и рядовые ПВО, безусловно, герои этой ночи», - отметил журналист.

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