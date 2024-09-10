Погибшая при атаке беспилотников ВСУ в Раменском работала охранником звезд

Женщина, которая погибла при атаке беспилотников ВСУ в Раменском, работала в компании, занимающейся охраной звезд. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что россиянка занималась безопасностью российских артистов. В Подмосковье она переехала несколько лет назад, до этого жила в Волгоградской области. В Раменском у нее была квартира в доме, в который влетел беспилотник 10 сентября.

Во время атаки женщина спала. Ей на голову упал обломок, и она погибла. В тот момент в квартире находилась также ее подруга. Она смогла выжить. По ее словам, поняв, что приятельницу не спасти, она решила бежать. Но 20 минут она не могла открыть дверь.

В итоге выбраться ей помогли спасатели. После ее доставили в больницу для оказания помощи. Женщина надышалась пылью и дымом. У нее раны на лбу. Ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 сентября дроны ВСУ атаковали сразу несколько регионов России. Предварительно, погибла только одна женщина.

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