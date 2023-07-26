«Жри»: горе-мать издевалась над детьми и кормила их кошачьим кормом с пола

У жительницы Тольятти изъяли двух маленьких детей после того, как стало известно, что она их избивала и заставляла есть кошачий корм. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Волонтеры узнали о жестоком обращении с трехлетней девочкой и двухмесячным мальчиком. Они обратились к полицейским и прибыли в квартиру, где проживает женщина. Вокруг было много хлама и пустых бутылок, а дети были голодны и заперты в жилище.

Появилось видео, на котором один из детей ходит по дому обнаженным и с пивными бутылками в руках. На кадрах видно, что девочка распухла от голода, на ее теле множество следов от укусов насекомых. Дома, кроме малышей, никого не было уже длительное время.

Волонтеры рассказали об ужасах, которые творились в квартире.

«Когда она не хотела кормить девочку, она просто открывала пакетик влажного кошачьего корма, высыпала это на пол и говорила: «Жри!». И ребенок ел, потому что он был голодный», – сообщила журналистам руководитель местной общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова.

По ее словам, горе-мать могла не кормить и не поить детей, оставляя их одних на двое и четверо суток. Соседи жительницы отмечают, что 27-летнюю женщину часто видели в сомнительных компаниях. Она могла приводить собутыльников домой, била и издевалась над детьми.

В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что мальчика и девочку изъяли, так как они находились в социально опасном положении. В отношении жительницы возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

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