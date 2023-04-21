В Краснодаре осудили мать и отчима, которые до смерти забили 5-летнего сына массажером

Суд в Краснодаре вынес приговор матери и отчиму пятилетнего ребенка, которого супруги до смерти забили деревянным массажером. Обоим назначены серьезные сроки.

Отчим получил 22 года колонии строгого режима, мать – 18 лет.

В ходе разбирательства выяснилось, что взрослые регулярно издевались над детьми – их выводили из себя плохая успеваемость и непослушание.

9 июня 2022 года родители нанесли мальчику удары массажером, а также проводом от зарадяки, били ногами и руками. Затем родители ушли спать, а утром обнаружили мертвого ребенка.

После этого они решили инсценировать его пропажу. Отчим поместил тело в сумку и закопал на берегу реки Кубань.

10 июня семья отправилась на пикник, после которого мать обратилась с полицию с заявлением, что мальчик якобы пропал.

Как сообщает Lenta.Ru, женщина совершала преступление, будучи беременной. Ее арестовали после родов. Двое детей отданы под опеку бабушке, 11-летняя дочь – отцу.

Ранее в Подмосковье мужчина из-за ссоры убил и закопал жену в лесу.