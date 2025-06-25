«Жизни ничего не угрожает»: Запашный рассказал, как себя чувствует директор парка «Тайган» Зубков

Пострадавшему от нападения льва директору сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову сделали операцию в Краснодарской больнице. Об этом рассказал дрессировщик Эдгард Запашный.

Народный артист пояснил, что легкое Зубкова было повреждено незначительно в результате проникающей раны от когтя льва. Главной проблемой стала серьезно травмированная трахея.

«Олег пока не разговаривает, но жизни уже ничего не угрожает!!!», — рассказал Запашный в своем Telegram-канале.

По его словам, реабилитация будет долгой, но врачи дают положительные прогнозы.

Напомним, что на Олега Зубкова напал лев в сафари-парке во время вечернего кормления. Пресс-секретарь мужчины Татьяна Алексагина объяснила, что зверь не намеревался растерзать человека. По ее словам, он просто испугался звука закрывающейся железной двери. Женщина также уточнила, что лев схватил директора парка один раз, а после отпустил. Татьяна спасла жизнь Олегу, отогнав дикого зверя ведром и совком.

Изначально директора сафари-парка лечили в белогороской больнице, затем его доставили в Симферополь, а после перевезли в Краснодар.