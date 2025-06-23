«Лев как игрушку таскал за шею»: работница парка спасла Олега Зубкова, бросив в хищника ведро

Владелец парка «Тайган» Олег Зубков серьезно пострадал после того, как на него напал лев. Однако трагедии удалось избежать благодаря сотруднице, которая не испугалась и отогнала хищника, бросив в него ведро.

По словам очевидцев, на мосту для посетителей началась паника, когда лев внезапно схватил Зубкова.

«Лев как игрушку таскал за шею мужчину. Работница зоопарка смело въехала в бок льву, но, обойдя круг, он схватил мужчину за шею и утащил его под мост. Работница поехала следом, но машина заглохла, и она, вооружившись ведром и пластиковым совком, пошла на льва», - привел слова посетителя в своем Telegram-канале дрессировщик Эдгард Запашный.

Он отметил, что сотрудница зоопарка настоящая героиня и пожелал Зубкову скорейшего выздоровления.

По данным Telegram-канала Mash, Зубкова доставили в Белогорскую центральную районную больницу и прооперировали. Клыками лев повредил ему трахею, разорвал мышцы шеи, грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Кроме того, оторвалась грудная мышца слева.

«Трахея ушита, мышца ушита, кровотечение остановлено. Сейчас он в реанимации», – пояснил Главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко.

По факту произошедшего Следственный комитет России начал проверку.

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года львы растерзали управляющую парка «Тайган» в Крыму во время уборки вольера. На женщину, проработавшую в зоопарке 18 лет, напали сразу несколько хищников, так как она нарушила технику безопасности и не закрыла засов между вольерами.