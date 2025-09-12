«Жизнь никак не поменялась»: россиянин отреагировал на внесение его малолетнего сына в базу «Миротворца»

Отец двухлетнего мальчика, попавшего в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», рассказал, как после этого изменилась жизнь их семьи. Своей реакцией на новость он поделился с «Известиями».

Папа Платона Бурченкова Иван заявил, что максимально спокойно отреагировал на новость о том, что его наследник пополнил списки украинского сайта. Накануне ему об этом сообщили журналисты.

«Мне без разницы на самом деле. Жизнь моя никак не поменялась от этого», — отметил мужчина.

Кроме того, Иван Бурченков добавил, что ему «реально смешно» от мысли, что его малолетний ребенок может представлять какую-то угрозу, тем более для Украины.

«Никакой угрозы он не несет точно. Так же как и не только он, как и вся наша семья. Поэтому никакой угрозы, никакой реакции у меня нет на этот повод», — заключил он.

Помимо Платона у Ивана и его супруги есть старший сын Максим, которому восемь лет.

