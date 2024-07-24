«Животное попало в капкан»: продюсер объяснила, почему участники «Последнего героя» съели выдру

Генеральный продюсер реалити «Последний герой» объяснила, почему участники съели выдру.

Съемки нового сезона шоу впервые проходили в России, а именно на Алтае.

В одном из выпусков проекта участники устроили охоту, чтобы найти возможность себя прокормить. Они наткнулись на выдру, попавшую в капкан.

Однако после вышедшего в эфир кадра, где показывается, как разделывают животного, природоохранная прокуратора Республики Алтай организовала проверку сообщений о незаконной охоте на выдру в шоу «Последний герой».

Генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева заявила, что участники данного шоу попадают в такие условия, когда приходится искать возможные варианты, чтобы выжить. На такой поступок их толкнул реальный голод, а не режиссер.

«В попытках раздобыть себе пропитание они действительно наткнулись на животное, попавшее в капкан, и употребили его в пищу», — рассказала Юлия в беседе с изданием Газета.Ru.

Также Сумачева отметила, что съемки проекта не проводились в заповедной части Алтая, однако все равно выражает сожаления о вмешательстве в их животный мир.

Ранее мы писали о том, что Ивану Пышненко стало плохо во время съемок «Последнего героя».