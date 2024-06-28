Актеру Ивану Пышненко стало плохо на съемках реалити-шоу «Последний герой»

Актеру Ивану Пышненко стало плохо во время съемок реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон»

«Я нахлебался воды, и у меня вода начала выходить обратно», - объяснил артист на камеру.

После того, как актеру стало лучше, он прокомментировал это лишь нецензурной бранью. Фрагмент передачи опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Ранее телеканал «ТВ-3» объявил о старте нового сезона реалити-шоу «Последний герой», съемки которого проходили на Телецком озере на Алтае. Ведущей стала Ксения Бородина. Участники шоу разделены на два племени - «Волки» и «Медведи». Главный приз - 5 млн рублей.

За 5 млн рублей в этом сезоне поборются олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова, звезда шоу «Пацанки» Кристина Захарова, радиоведущая Александра Маслакова, актриса Ксения Суркова, блогер Николай Сердюков, ведущий Давид Ниамеди, стендап-комик Иван Пышненко и звезда проекта «Охотники за привидениями» Павел Ярыгин.

Звезда «Пацанок» Кристина Захарова рассказала, что однажды на съемочную площадку пришел медведь.