Животное из последних сил доползло до соседей: россиянин покромсал собаку газонокосилкой

В Челябинской области мужчина порубил собаку газонокосилкой. Ей сделали переливание крови и проведут вторую операцию – удалят поврежденные триммером зубы, попытаются сохранить челюсть и язык.

Подробности происшествия сообщил сайт kp.ru.

Инцидент произошел в деревне Шумаки. Вечером 25 сентября пожилой житель покромсал животное газонокосилкой.

Пес с ранами на теле и морде дополз до соседей из последних сил и забился под стол во дворе. Жители вызвали полицию.

Предполагаемый хозяин сначала заявил, что собака укусила его. Потом он рассказал, что не имеет к животному никакого отношения.

Прибывший на место волонтер предложил усыпить пса. Процедуру оплатил предполагаемый виновник.

Животное отвезли в клинику, ему сделали переливание. Собаку спасли, но потребуется еще не одна операция.

Ранее сообщалось, что любимая собака актера Вячеслава Гришечкина осталась одна в квартире после его смерти. Собаку собирался забрать директор артиста Максим Миллер.