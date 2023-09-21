«Такой жалкий, свернутый в комочек»: любимый пес Гришечкина остался один после смерти хозяина

Судьба любимого пса актера Вячеслава Гришечкина остается неизвестной после смерти хозяина. Сейчас питомец находится один в квартире артиста, родные и директор обсуждают, кто сможет его забрать. Об этом сообщает kp.ru.

Напомним, что 19 сентября страна простилась с актером Вячеславом Гришечкиным. Он обрел огромную популярность после выхода сериала «Солдаты», но после смерти жены сильно сдал и даже запил. Мужчина был очень одинок, пока не решил взять собаку из приюта.

«Я зашел в это собачье царство и первым, кого увидел, был Беня. Такой жалкий, свернутый в комочек, вокруг шерсти клоки. Он лежал, засунув нос между ног себе, под хвост, один глаз только торчал. Я вдруг встал и оцепенел», – рассказывал Вячеслав.

Он забрал пса к себе и очень его любил. После смерти хозяина питомец остается в квартире. Директор артиста Максим Миллер говорит, что, скорее всего, собаку заберет именно он. Но пока боится, что у собаки будет стресс после потери хозяина и переезда.

«Дело в том, что пес — из приюта, у него непростая судьба. Поэтому сразу перевозить его в новое место нельзя, ему будет тяжело, он может начать психовать. А сейчас он в своем доме, где все знакомое — запахи, обстановка», – объяснил мужчина.

Сложность заключается в том, что с псом нужно гулять. Дочь звезды из-за командировок пока не может приезжать, поэтому с Беней гуляет директор Гришечкина и консьержка.

«Беню, скорее всего, заберу я, так как Ольга точно не сможет взять его к себе. Не думаю, что она будет против», – добавил Миллер.

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