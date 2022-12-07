Живой мужчина пять часов провел в морге в мешке для трупов из-за ошибки врачей

В Бразилии медики констатировали смерть живому человеку. Мужчина пять часов провел в мешке для трупов и открыл глаза в похоронном бюро.

29 ноября по протоколу врачей 62-летний Хосе Рибейра да Сильва скончался. Они сообщили его родным и близким, что причиной смерти стали осложнения рака ротовой полости. Семье было передано свидетельство о смерти и тело покойного. Сестра Хосе Рибейра позвонила в похоронное бюро, мужчину поместили в мешок для трупов и доставили в морг в 100 километрах от больницы, в муниципалитете Риалма. Это все происходило примерно в восемь часов вечера, а в час ночи следующего дня сотрудник бюро обнаружил, что мужчина, которого доставили, жив. Он лежал с открытыми глазами и с трудом дышал.

Да Сильву срочно доставили обратно в больницу и позвонили его сестре, чтобы рассказать о радостной новости. Женщина посчитала недопустимой ошибку врачей, что по их вине ее брат провел в мешке для трупов пять часов. Она написала заявление в полицию и попросила привлечь медиков к ответственности.

Позже стало известно, что один из врачей услышал, что пациент почти не дышит, поэтому посчитал его заведомо мертвым. На самом деле все это время Хосе Рибейра да Сильва дышал через трахеостомическую трубку, которая была вставлена в его горло. Теперь этим делом занялись местные власти и начали проводить расследование.

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