Любовники заживо похоронили внебрачного ребенка у туалета и попались

В Нигерии женщина по согласованию с любовником заживо похоронила новорожденного ребенка, закопав его возле туалета. О произошедшем оперативно узнали сотрудники полиции, но младенца, к сожалению, спасти не удалось.

30-летняя Балараба Шеху тайно встречалась с 25-летним Амаду Сейла. Любовь пары привела к незапланированной беременности, и молодым людям пришлось решать, как поступать с будущим ребенком. Они договорились, что сразу после родов они закопают его и тем самым решат проблему.

Когда пришло время, мать взяла новорожденного и заживо похоронила его в могиле, выкопанной возле уличного туалета рядом с домом.

О преступлении стало известно полиции. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия, извлекли ребенка из могилы. Младенца доставили в больницу, где медики констатировали смерть.

Обоих любовников задержали. В настоящее время они содержатся под стражей и ждут результатов расследования, которое до сих пор продолжается. В полиции сообщили, что дело будет передано в суд, где обвиняемым назначат наказание, соответствующее их преступлению.

Ранее стало известно, что в Аргентине 27-летняя мать избавилась от тела маленькой дочери, залив его бетоном. Женщина использовала покойную вместо прикроватной тумбочки.