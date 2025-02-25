Живой кошмар: российские врачи спасли женщину с червем в глазу

В Уфе врачи обнаружили в глазу у 40-летней пациентки необычного «гостя» — гельминта. Об этом сообщает Минздрав Республики Башкортостан в социальных сетях.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на ощущение движения и уплотнения под кожей нижнего века левого глаза. Она описывала это образование как перемещающееся под кожей.

При осмотре врачи обнаружили подкожное образование извилистой формы — это натолкнуло их на подозрение о паразитарном поражении. Было принято решение о незамедлительном хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно: паразит был удалён, а целостность века восстановлена.

После операции пациентку направили в инфекционную больницу для проведения дополнительных исследований и определения точного вида паразита. Это необходимо для назначения правильного лечения и предотвращения возможных осложнений. Специалисты будут изучать изъятого гельминта для установления пути заражения и исключения возможных очагов инфекции.

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