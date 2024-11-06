«Живого места не осталось»: мигранты избили женщину толпой из-за одного замечания

Жительница Красногорска рассказала, что мигранты избили ее толпой из-за замечания об алкоголе. Она пояснила в беседе с 360.ru, что была недовольна незаконной продажей спиртных напитков в магазине ночью.

Пострадавшая сообщила, что инцидент произошел около полуночи. Она вышла на прогулку с собакой и заметила, что приезжие продавали алкоголь позже разрешенного законом времени. Женщина сделала мигрантам замечание.

«Они выбежали толпой из палатки, запинали ногами. Потом поехала в травмпункт, у меня зафиксировали черепно-мозговую травму, сломанное ребро, сломанный палец. Еще есть тупая травма живота. Живого места не осталось», – заявила она.

Жительница добавила, что ей разбили телефон и сорвали золотые украшения. По ее словам, сотрудники полиции ничего не делают, а участковый не может до нее дойти.

«Уже в травмпункте вызвали дежурного участкового, он максимально по-хамски разговаривал, отказался фиксировать, что с меня сорвали золото», – объяснила она.

Женщина заявила, что еще не писала заявление, так как постоянно находится «в больницах». Официально эти данные пока никак не подтверждали.

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