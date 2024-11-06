В тот же день там получил травму еще один ребенок: девочка сломала спину на детской площадке

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту травмирования девятилетней девочки в Ангарске. Несовершеннолетняя серьезно повредила спину на детской площадке. В тот же день оттуда был госпитализирован еще один ребенок, передает Telegram-канал Babr Mash.

О случившемся журналистам рассказала мама пострадавшей школьницы. По ее словам, девочка хотела пройти по подвесной дорожке. Во время перехода одна из дощечек провалилась и несовершеннолетняя вместе с ней. В итоге ей потребовалась медицинская помощь.

В больнице у юной пациентки зафиксировали перелом поясничного и грудного позвонков. Кроме того, в медучреждение попал еще один ребенок, который в этот же день играл на той самой детской площадке.

Ранее в Подмосковье школьники подожгли 9-летнего приятеля на детской площадке. Они проводили химический эксперимент.