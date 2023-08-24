Живет как на курорте: историк Соколов, расчленивший аспирантку, собрался жениться в колонии

Историк Олег Соколов, расчленивший аспирантку, собрался жениться в колонии, об этом сообщает сайт kp.ru.

Доцент СПбГУ сейчас отбывает свой 12-летний срок за жестокое убийство девушки. Впрочем, условия содержания Соколова вряд ли можно назвать суровыми. Он работает заведующим тюремной библиотекой, регулярно читает лекции, ходит в баню и спортзал.

Остались у Соколова и фанатки, которые ждут его на воле. Об этом рассказала мать историка. По ее словам, близкое общение доцент поддерживает с двумя женщинами: одна из них смотрит за его квартирой, другая – преподаватель истории – ведет с ним переписку и посылает книги. Именно на второй девушке Соколов решил жениться.

Родители покойной аспирантки считают затею историка «плясками на костях».

«Насчет свадьбы… он может делать то, что хочет. И мне непонятно: вместо того, чтобы раскаяться, переживать, он строит планы на будущее. У него нет ни осознания того, что он натворил, ни раскаяния. Он выйдет из колонии с чувством, что мир от зла избавил, убив Настю», – рассказал Олег Ещенко, отец убитой девушки.

Впрочем, позже мать Олега Соколова через адвокатов доцента заявила, что слухи о свадьбе сына являются фейком. Якобы, журналисты понимают, что никто за нее не вступится, поэтому и пишут подобное.

Напомним, Олега Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима после жестокого убийства 24-летней аспирантки. Несмотря на разницу в возрасте в 40 лет, преподаватель и его студентка жили вместе и даже планировали свадьбу.

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